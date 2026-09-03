Lapid, Suudi nükleer anlaşmasını İsrail için büyük başarısızlık olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Lapid, Suudi nükleer anlaşmasını İsrail için büyük başarısızlık olarak nitelendirdi

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Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid, ABD ile Suudi Arabistan arasında imzalanan nükleer anlaşmayı 'İsrail dış politikasının en büyük ve en tehlikeli başarısızlıklarından biri' olarak nitelendirdi. Lapid, anlaşmanın uranyum zenginleştirmeye izin verdiğini belirterek Netanyahu hükümetini İsrail'in güvenliğini terk etmekle suçladı.

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, ABD ile Suudi Arabistan arasında imzalanan nükleer anlaşmayı "İsrail dış politikasının tarihindeki en büyük ve en tehlikeli başarısızlıklardan biri" olarak nitelendirdi.

Lapid, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile Suudi Arabistan arasında imzalanan nükleer anlaşmayı eleştirdi.

İsrail ana muhalefet lideri, "Trump yönetimi ABD'nin çıkarları için uygun gördüğü şeyleri yapıyor, ancak bu anlaşma İsrail'in Washington'daki etkisinin çöküşünün sembolü haline gelecek." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın onay için ABD Kongresine sunulduğuna işaret eden Lapid, "ABD ve Suudi Arabistan arasındaki nükleer anlaşma, İsrail dış politikasının en büyük ve en tehlikeli başarısızlıklarından biri." değerlendirmesinde bulundu.

Lapid, 2021'de de benzer bir anlaşmanın gündeme geldiğini belirterek dönemin Başbakanı Naftali Bennett'in söz konusu anlaşmayı engellediğini savundu.

ABD ile Suudi Arabistan'ın vardığı anlaşmaya ilişkin Lapid, şunları kaydetti:

"Anlaşma, uzun süredir askeri gelişmelere ilgi gösteren bir Arap devletinin topraklarında uranyum zenginleştirmesine izin veriyor. İsrail'in Abraham Anlaşmaları'nı normalleştirme ve genişletme talebinden ise hiç bahsedilmedi."

Anlaşmayı "siyasi bir felaket" olarak nitelendiren Lapid, "Netanyahu hükümeti bir kez daha İsrail'in güvenliğini terk ediyor." ifadesini kullandı.

ABD Enerji Bakanlığından 23 Temmuz'da yapılan açıklamada, Enerji Bakanı Chris Wright ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud'un "123 Anlaşması" olarak bilinen barışçıl nükleer işbirliği anlaşması ile buna eşlik eden ikili güvence anlaşmasını imzaladığı bildirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Suudi Arabistan ile imzalanan sivil nükleer anlaşmanın Riyad yönetiminin "Abraham Anlaşmaları'na katılmasına bağlı" olacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Dış Politika, Yair Lapid, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lapid, Suudi nükleer anlaşmasını İsrail için büyük başarısızlık olarak nitelendirdi - Son Dakika

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