Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde fidan dikim töreni gerçekleştirildi.
İlçeye bağlı Şevketiye köyü Dereboyu mevkisinde 5 bin metrekarelik mesire alanına farklı türlere ait 300 fidan dikildi.
İçişler Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın adının verildiği mesire alanındaki fidan dikim törenine Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci, Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, Umurbey Belediye Başkanı Erdal Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Evran, AK Parti İl Genel Meclis üyeleri Halil Özer ve Murat Gürşen, İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Yakup Uzun, Muhtarlar Derneği Başkanı Ramazan Öztürk, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Lapseki'de Fidan Dikim Töreni - Son Dakika
