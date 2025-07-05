Lapseki\'de Orman Yangını

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Lapseki ilçesine bağlı Dışbudak köyü yakınlarında saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 4 helikopter, karadan ise 11 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere, havadan ve karadan müdahale ediyor.