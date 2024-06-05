Lapseki'de Zirai İlaç Atıklarıyla Mücadele Başlatıldı - Son Dakika
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Lapseki'de Zirai İlaç Atıklarıyla Mücadele Başlatıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 'Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Toplanarak Geri Dönüşümü ve Bertarafı Projesi' kapsamında çiftçilerin tarla ve bahçelerini ilaçladıktan sonra zirai ilaç atıklarının toplanması için konteynırlar yerleştirildi.

05.06.2024 12:35
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Lapseki'de, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde zirai ilaç atıklarıyla mücadele başlatıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin kirazı, şeftalisiyle ünlü meyve deposu Lapseki ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Gününde, 'Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Toplanarak Geri Dönüşümü ve Bertarafı Projesi' kapsamında çiftçilerin tarla ve bahçelerini ilaçladıktan sonra zirai ilaç atıklarının toplanması için, 12 köyde 25 noktaya zirai atık konteynırları yerleştirildi.

Çanakkale'de 2016 yılında 'Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Toplanarak Geri Dönüşümü ve Bertarafı Projesi' başlatıldı. Bayramiç ilçesinde pilot uygulama olarak başlatılan projede, 2024 yılına kadar 6 ilçede, 135 köy ve mahallede zirai ilaç atıklarının toplanması için toplam 302 konteyner yerleştirildi. 8 yılda Çanakkale'de zirai ilaç atıklarıyla mücadelede 28 bin 500 kilogram atık bertaraf edildi. Projeyle, toprak ve su kaynakları kirliliğinden korundu. Çiftçilerde bilinçlendirme ve farkındalık oluşturuldu. Geri dönüşüm yoluyla ekonomiye katkı sağlandı. Proje kapsamında, Proje kapsamında, çiftçilere zirai ilaç ambalajlarının çevre kirliliği oluşturmadan konteynerlere nasıl atılacağı konusunda eğitimler veriliyor. Ambalaj atıklarının toplanması ve bertaraf edilmesi için gerekli imkan sağlanıyor.

Zirai ilaç atıklarıyla mücadele meyve deposu Lapseki'de de başladı

Çanakkale'de 2016 yılında 'Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Toplanarak Geri Dönüşümü ve Bertarafı Projesi' kapsamında kirazı, şeftalisiyle ünlü meyve deposu Lapseki ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Gününde, 'Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Toplanarak Geri Dönüşümü ve Bertarafı Projesi' kapsamında çiftçilerin tarla ve bahçelerini ilaçladıktan sonra zirai ilaç atıklarının toplanması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, 12 köyde 25 noktaya zirai atık konteynırları yerleştirildi.

Uygulamanın kendilerine büyük kolaylık sağladığını belirten Subaşı köyünden üretici Muammer Okutucu, "Bizim için büyük kolaylık oldu. Eskiden toplayıp kendimiz yakarak imha ediyorduk. Artık zirai atıkları toplayıp, konteynıra atıyoruz. Yetkililer gerekeni yapıyor" dedi.

Subaşı köyünden üretici Ahmet Ulu, "Zirai atıkları eskinden kendimiz imha ediyorduk. Artık belirli noktalara yerleştirilen zirai atık toplama konteynırlarına atıyoruz. Bu konuda bilinçli olmak daha iyi oluyor. Bize bu konuda gerekli eğitimlerde veriliyor. Bu uygulamayı yerinde buluyoruz. Eskiden yerlere atılan zirai atıklardan dolayı zehirlenmeler yaşanıyordu. Bu proje ile bu tehlike de ortadan kalktı" diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Çanakkale'nin bitkisel üretimde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "120'den fazla ürün çeşidiyle oldukça geniş bir ürün yelpazesi var. Bu ürünlerin 7 tanesinde ülke sıralamasında 1'inci sıradayız. 40'a yakın üründe de ilk 10'da yer alıyoruz. Bu ürünlerin içerisinde Çanakkale domatesi, Bozcaada üzümü, Yenice biberi, Biga pirinci gibi bir çok üründe de coğrafi işaret aldık. Bayramiç beyazı ürünü aynı zamanda Avrupa Birliği Coğrafi işaret ürünü aldı. Bitkisel üretimin bu kadar önemli olduğu bir yerde Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizler üretimi desteklemenin, kaliteli verimi arttırmanın yanı sıra çevresel faktörleri, sürdürülebilirliği, iyi tarım uygulamalarına da önem veriyoruz. Bu tür projeleri destekliyoruz. bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otlardan korunmak amacıyla uygulanan zirai ilaçların ambalaj atıklarının çevreye zarar vermemesi için toplanarak bertaraf edilmesini ve geri dönüşümünü sağlıyoruz. Projemiz 6 ilçe, 135 köyde 302 konteynırla devam ediyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Lapseki'de Zirai İlaç Atıklarıyla Mücadele Başlatıldı - Son Dakika

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