Lapseki\'deki öğrenciler 1919: Şafak adlı tiyatro oyununu izledi

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki öğrenciler, Sivas Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği "1919: Şafak" adlı oyunu izledi.

Lapseki Kaymakamlığı ve Lapseki Belediyesi'nin desteğiyle ilçedeki ortaokul ve liselerde öğrenim gören 316 öğrenci ve 15 öğretmen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'ndaki tiyatro gösterisine uğurlandı.

Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığı için Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının milli mücadele ruhunu konu alan tiyatro oyunu ilgiyle izlendi.

Gösterinin ardından İlçe Milli Eğitim Harun Çetin, Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran oyuncuya Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk ve Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz adına çiçek takdim etti.