Lapseki\'deki öğrenciler 1919: Şafak adlı tiyatro oyununu izledi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki öğrenciler, Sivas Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği "1919: Şafak" adlı oyunu izledi.
Lapseki Kaymakamlığı ve Lapseki Belediyesi'nin desteğiyle ilçedeki ortaokul ve liselerde öğrenim gören 316 öğrenci ve 15 öğretmen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'ndaki tiyatro gösterisine uğurlandı.
Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığı için Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının milli mücadele ruhunu konu alan tiyatro oyunu ilgiyle izlendi.
Gösterinin ardından İlçe Milli Eğitim Harun Çetin, Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran oyuncuya Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk ve Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz adına çiçek takdim etti.
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TFF 3. Lig 2. Grup 23. hafta maçında Pazarspor, evinde karşılaştığı Hacettepe 1945 Spor Kulübünü Emre Turan'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Maçta sarı kartlar da çıktı.
İstanbul'da farklı siyasi partilerden AK Parti'ye katılan yaklaşık 1000 yeni üye için rozet takma töreni düzenlendi. Törende konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeyi amaçladıklarını belirtti. Kabaktepe, yerel seçimlerin İstanbul'u Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacağını vurguladı. AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum'a desteklerin önemine değinildi ve yeni üyelere rozet takıldı.
Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'ın yeniden inşası için Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, derslerine sıkı çalıştıklarını ve kenti ayağa kaldıracaklarını kaydetti. Öntürk, basın mensuplarıyla bir araya gelerek adaylık süreci ve Hatay'ın geleceği hakkında bilgi verdi.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 30. haftasında oynanan Serik Belediyespor maçının hakem kararlarıyla ilgili açıklama yaptı. Kulüp, hakemlerin kulübün emeklerini hiçe saydığını belirterek TFF'yi göreve çağırdı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tur otobüsü ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otobüs şoförü ise gözaltına alındı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Yağcılar Mahallesi'nde H.D. ile Abdullah Gök arasında çıkan tartışma sonucu H.D. tarafından tüfekle vurulan Abdullah Gök, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, şüpheli H.D'yi gözaltına aldı.
Elazığ-Bingöl Karayolu Kovancılar Hoşmat Karagedik mevkiinde meydana gelen kazada, Aslan Yaşa yönetimindeki otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aslan Yaşa'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde balık tutarken Dicle Nehri'ne düşen 80 yaşındaki adam, vatandaşlar ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Ferit Köşk Mahallesi'nde balık tutmaya çıkan H.M. (80), dengesini kaybederek nehre düştü. Olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. H.M., çevredeki vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye sevk edilen vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kütahya Birlik Vakfı Şubesi Kadınlar Kolu Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, çocuklara Ramazan öncesi oyun ve eğlence eşliğinde orucun ve Ramazan ayının faziletleri anlatıldı. Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Mengen Kaymakamlığınca düzenlenen yürüyüşe, Kaymakam Fatih Yıldız, Belediye Başkanı Turhan Bulut'un yanı sıra siyasi parti temsilcileri, belediye başkan adayları, daire amirleri, öğretmenler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Yürüyüş, Dereköy Mezarlığı'nda Şehit Piyade Asteğmen Hasan Durmuşoğlu'nun kabrinin başında son buldu.
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