Las Vegas davasında Davis, Shakur cinayetinden 40 yıldan müebbete çarptırıldı - Son Dakika
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Las Vegas davasında Davis, Shakur cinayetinden 40 yıldan müebbete çarptırıldı

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Las Vegas'ta görülen davada Duane Keith Davis, Tupac Shakur'un 1996'daki ölümünü organize etmekten 40 yıldan müebbete hapis cezasına çarptırıldı. Avukatı karara itiraz edeceğini, savcı Wolfson ise yeni delil çıkarsa ek suçlamaların değerlendirilebileceğini belirtti.

ABD'li rapçi Tupac Shakur'un 1996'da öldürülmesini organize etmekten suçlu bulunan eski çete elebaşı Duane Keith Davis, 40 yıldan müebbete kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Las Vegas kentinde görülen davanın duruşmasında Yargıç Carli Kierny, "Keffe D" lakaplı Davis hakkındaki kararını açıkladı.

Kierny, "South Side Compton Crips" çetesinin eski elebaşı Davis'e, Shakur'un cinayetini organize etmesi ve ölümcül silah kullanarak birinci derece cinayet işlemekten suçlu bulunması nedeniyle 40 yıldan müebbete kadar hapis cezası verdi.

Clark County Bölge Savcısı Steve Wolfson da başka kişilere suçlama yöneltmek için yeterli delil bulunmadığını ancak yeni bilgilerin ortaya çıkması halinde ek suçlamaların değerlendirilebileceğini belirtti.

Wolfson, yaklaşık 30 yıldır süren davanın Shakur'un ailesine bir nebze olsun huzur getirmesini umduklarını ifade ederek aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, adalet arayışlarının süreceğini kaydetti.

Öte yandan Davis'in avukatı, mahkumiyet kararına itiraz edeceklerini belirtti.

63 yaşındaki Davis'e verilen ceza, tutuklu kaldığı süre dikkate alınsa bile şartlı tahliye hakkını en erken 100 yaşına geldiğinde elde edebileceği anlamına geliyor.

Cinayet yaklaşık 30 yıldır çözülememişti

Hip-hop dünyasının ünlü isimlerinden Tupac Shakur, 7 Eylül 1996'da içinde bulunduğu aracın yanına yaklaşan başka bir araçtan açılan ateş sonucu yaralanmıştı.

Saldırı sırasında 25 yaşında olan Shakur, 6 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Shakur'un öldürülmesiyle bağlantılı olarak Davis, 2023'te gözaltına alınmıştı.

Savcılar cinayete ilişkin hazırladıkları iddianame kapsamında, Davis'in Shakur'u öldüren silahı ateşleyen kişi olmadığını ancak saldırıyı "intikam amacıyla" planladığını ve cinayette kullanılan silahı temin ettiğini savunmuştu.

Kaynak: AA
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