Las Vegas'ta Trump Otelinin Önünde Araç Yangını - Son Dakika
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Las Vegas'ta Trump Otelinin Önünde Araç Yangını

Trump International otelinin önünde bir araç yandı, 7 yaralı. Olay terör saldırısı olarak sorgulanıyor.

02.01.2025 01:16
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LAS ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde bir araç alev aldı.

Las Vegas polisi, "Trump International" otelinin önündeki aracın alev alarak patlaması sebebiyle yangın çıktığını bildirdi.

Kent sözcülüğünden yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 08.40'ta, araçların valeye teslim edildiği alanda meydana geldiği aktarıldı.

Clark Bölgesi İtfaiyesi ise yaptığı açıklamada, "Trump International" otelinin önünde sabah saatlerinde bir aracın alev aldığını bildirdi.

Açıklamada, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sosyal medyadaki görüntülerde ise yanan aracın Tesla kamyoneti olduğu görüldü.

Musk'tan açıklama

Tesla'nın sahibi ve Trump'ın önde gelen destekçilerinden ABD'li iş insanı Elon Musk ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm kıdemli Tesla ekibi bu olayı araştırıyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce benzer bir olayla karşılaşmadıklarını kaydeden Musk, daha fazla bilgi edindikçe paylaşacaklarını aktardı.

ABD basınından "terör soruşturması" iddiası

ABD basınında yer alan haberlerde ise olayın "terör saldırısı" kapsamında soruşturulacağı iddia edildi.

Olayda 1 kişinin öldüğü de öne sürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Las Vegas'ta Trump Otelinin Önünde Araç Yangını - Son Dakika

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