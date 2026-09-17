Lastiği patlayan TIR, önündeki TIR'a çarptı ; 1 ölü - Son Dakika
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Lastiği patlayan TIR, önündeki TIR'a çarptı ; 1 ölü

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Lastiği patlayan TIR, önündeki TIR\'a çarptı ; 1 ölü
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ŞANLIURFA’da lastiğinin başlaması sonucu kontrolden çıkıp önündeki TIR’a çarpan TIR’ın şoförü Mahmut Yıldızgören (57) hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da lastiğinin başlaması sonucu kontrolden çıkıp önündeki TIR'a çarpan TIR'ın şoförü Mahmut Yıldızgören (57) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu Çobandere mevkisinde meydana geldi. Mahmut Yıldızgören yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen TIR'ın seyir halindeyken lastiği patladı. Yıldızgören'in kontrolünü kaybettiği TIR, aynı yönde ilerleyen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yıldızgören'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldızgören'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mahmut Yıldızgören'in cenazesinin, memleketi Şırnak'ın Silopi ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Lastiği patlayan TIR, önündeki TIR'a çarptı ; 1 ölü - Son Dakika
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