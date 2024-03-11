Yeni Zelanda'da LATAM Havayolları uçağında meydana gelen sarsıntıda 50 kişi yaralandı

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AUCKLAND, 11 Mart (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentinden Yeni Zelanda'nın Auckland kentine giden LATAM Havayolları uçağında "teknik bir problem" nedeniyle meydana gelen güçlü sarsıntı sonucu uçaktaki 50 kişi yaralandı. Sarsıntı sırasında emniyet kemeri takmayan yolcular ile üç mürettebatın yerlerinden fırladığı belirtildi.

LATAM Havayolları'nın yaptığı yazılı açıklamada, Pazartesi günü LA800 sefer sayılı uçuşta, "uçuş sırasında güçlü bir sarsıntıya neden olan teknik bir durum" yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "Olay sonucunda 7 yolcu ve 3 kabin görevlisi tıbbi kontroller için Middlemore Hastanesi'ne kaldırıldı. Ciddi bir yaralanma bildirilmedi" denildi.

Yerel basında yer alan bir haberde, bir yolcunun "İnsanlar kabinin içinde uçuşuyordu" şeklindeki ifadesi aktarıldı.

Habere göre St John Ambulans hizmetleri, uçağın Auckland Uluslararası Havalimanı'na inişinin ardından 10'u Middlemore Hastanesi'ne olmak üzere 12 yolcunun hastanelere kaldırıldığını ve bir yolcunun durumunun ciddi olduğunu açıkladı.