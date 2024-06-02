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Lavanta üreticilerinin başı çekirgelerle dertte

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde artan çekirge popülasyonu lavanta üreticilerini bezdirdi. Bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle zirai ilaçlamanın da fayda etmediğini kaydeden üreticiler bahçelerini saran ve lavantalara zarar veren çekirgelerden dertli.

2 yıldır artan çekirge popülasyonu nedeniyle geçen yıl hiç hasat yapamadığını ve bu yıl sezon başında bahçesinde yüzlerce çekirge yüzünden lavantaların zarar gördüğünü ifade eden üretici Yücel Yavuz bahçede ilaçlama yapıldığını ama yağmur geçişleri nedeniyle ilaçların da faydalı olmadığını aktararak 7 dönüm lavanta bahçesinde yüzlerce çekirge ile mücadele ettiğini söyledi.

Yavuz, hasat yapacak lavanta kalmadığını ifade ederek, "5 yıl önce 6 dönüm alana lavanta ektik. 2 yıldır çekirge ile sorun yaşıyoruz. Lavantadan daha çok çekirge görüyoruz. Yeni çıkan lavantaları koparıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Akşama kadar ilaç sıkıyorum yağmur yağıyor, yeniden ilaçlamak zorunda kalıyoruz, usandım. Her yerde çekirge var ve çok fazla sayıda" diye konuştu.

Aynı bölgede lavanta bahçesi olan Emine Yavuz ise, "5 dönüm arazide lavanta ektim. Bahçemin bakımını yaptırdım, otları çekildi, ilaçlama yaptık ama baş edemiyoruz. Binlerce çekirge var" dedi.

Üreticilerden Sevim Aksoy ise ilaçlama ile mücadele ettiklerini ifade ederek, "Aşırı çekirge gözlemliyoruz baş etmek mümkün değil. Lavantanın çiçek açmasına müsaade etmiyor" diye konuştu.

Kozan İlçe Tarım Müdürlüğü çekirge popülasyonu artış olan bölgelere ilaç desteği verildiğini ve ilaçlama yapıldığını belirterek bireysel bağ ve bostan gibi özel alanların vatandaşların zirai ilaç bayilerinden ilaç alarak ilaçlamaları gerektiğini de de vurgu yaptı.

Tapan yöresindeki lavanta bahçelerinde görülen çekirgelerin bölgesel olarak görüldüğü ve popülasyon artışının engellenmesi amacı ile ilçe tarım olarak saha taraması yapıldığı belirtildi.