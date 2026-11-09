Lavrov, Abu Dabi'deki Ukrayna müzakerelerinde güvenlik önceliğini olumlu buldu - Son Dakika
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Lavrov, Abu Dabi'deki Ukrayna müzakerelerinde güvenlik önceliğini olumlu buldu

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Lavrov, Abu Dabi'de yarın başlayacak Ukrayna krizine yönelik üçlü müzakerelerde güvenlik konularının öncelikli olmasını memnuniyetle karşıladı. Lavrov, Moskova'da Peru Dışişleri Bakanı Carlos Espa ile Rus ordusundaki Perulu vatandaşların durumunu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yarın başlayacak üçlü müzakerelerin gündeminde güvenlik konularının öncelikli olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Peru Dışişleri Bakanı Carlos Espa ile başkent Moskova'da bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Espa'ya Ukrayna'daki durum ve Rus ordusuyla sözleşme imzalayan Peru vatandaşlarının durumu hakkında bilgi verdiklerini belirterek, bu konuda Peru tarafıyla çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Abu Dabi'deki Ukrayna konulu müzakerelerde güvenlik konularının ön plana çıkacağı yönündeki açıklamasını da değerlendirdi.

Abu Dabi'deki müzakerelerin gündeminde Rusya ve Ukrayna'nın güvenliği ile genel olarak bölgedeki güvenlik konularının ön planda olacağına dikkati çeken Lavrov, şunları söyledi:

"Rubio'nun açıklamalarını duydum. Abu Dabi'deki müzakerelerin gündeminde Rusya ve Ukrayna'nın güvenliği ile genel olarak bölgedeki güvenlik konuları ön planda. Bu yaklaşımı memnuniyetle karşılıyoruz. Mevcut Amerikan yönetiminin, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerde güvenlik konularını ele almayı teklif etmesini de memnuniyetle karşılıyoruz. Herkes, müzakerelerde kapsamlı bir çözüm için üzerinde anlaşmaya varılacak temel ilkelerin belirlenmesinin amaçlandığı konusunda hemfikir."

Lavrov, müzakerelere katılacak Rus heyetinde, Dışişleri Bakan Yardımcıları Mihail Galuzin ve Sergey Ryabkov'un da yer alacağını bildirdi.

"Rus ordusundaki Perulu vatandaşların durumları hakkında bilgi almak istiyoruz"

Peru Dışişleri Bakanı Espa ise Ukrayna'da Rus ordusu saflarında savaşan Perulu vatandaşların durumunun kendileri için öncelikli konu olduğunu belirterek, "Ukrayna'daki çatışmalarda hayatını kaybeden, yaralanan ve kaybolanlar dahil Rus ordusuna katılan vatandaşlarımızın durumu bizim için öncelikli konu." dedi.

Espa, Perulu vatandaşların durumları hakkında yeterince bilgi almak istediklerini ifade ederek, "Lavrov'a bu konudaki endişelerimizi ilettik." diye konuştu.

Kaynak: AA
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