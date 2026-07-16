Lavrov: Afrika Sömürgecilikten Kurtulmalı - Son Dakika
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Lavrov: Afrika Sömürgecilikten Kurtulmalı

16.07.2026 16:35
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Lavrov, Afrika'nın zengin kaynaklarına rağmen Batı'ya bağımlı kaldığını vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika'da sömürgeci uygulamaların varlığını sürdürdüğünü belirterek, "Afrika, zengin kaynaklara sahip olmasına rağmen, Batı ülkelerine giden ham maddelerden ek gelir elde etmiyor." dedi.

Lavrov ve Rusya'yı ziyaret eden Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Fatoumata Jaou, başkent Moskova'da görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Rusya ile Gine-Bissau'un işbirliği konusunda büyük potansiyele sahip olduğunu ve bunun kullanılması gerektiğini söyledi.

Batı'nın Afrika'da sömürgeci eylemlere devam ettiğini dile getiren Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

"Sömürgeci uygulamalar halen varlığını sürdürüyor. Bunlar siyasi hayatta var. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun sömürge altındaki ülkelere ve halklara bağımsızlık verilmesine ilişkin kararlarının tamamı uygulanmadı. Bu, özellikle ekonomi alanı için geçerli. Afrika, zengin kaynaklara sahip olmasına rağmen, Batı ülkelerine giden ham maddelerden ek gelir elde etmiyor."

Lavrov, Afrika'daki sorunların Afrikalılar tarafından çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Jaou da Rusya ile ilişkileri geliştirme niyetinde olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Politika, Afrika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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