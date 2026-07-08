Lavrov Afrika Turu Kapsamında Nijer'de

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Nijer, Mali ve Burkina Faso dışişleri bakanları ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Afrika turu kapsamında Nijer'in başkenti Niamey'i ziyaret etti.

Lavrov, burada düzenlenen Rusya-Sahel Devletleri Konfederasyonu (AES) Dışişleri Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı.

Toplantıda, Nijer Dışişleri, İşbirliği ve Yurt Dışındaki Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare, Burkina Faso Dışişleri, Bölgesel İşbirliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean Marie Traore ve Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop da yer aldı.

Lavrov, burada yaptığı konuşmada, çok kutuplu dünya düzeninin inşasına önem verdiklerini ve bu konuda AES ülkeleriyle çalışmalar yaptıklarını belirterek "AES çatısı altında yeni bir bölgesel güvenlik mimarisinin oluşturulması konusunda önemli ilerleme kaydedildi." dedi.

AES ülkeleriyle işbirliğini geliştirmeye devam edeceklerini dile getiren Lavrov, mevkidaşlarını başkent Moskova'da ekimde düzenlenecek Rusya-Afrika Zirvesi'ne davet etti.

Bakan Lavrov, Afrika turu kapsamında, dün Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'yı ziyaret ederek, Etiyopyalı mevkidaşı Gedion Timothewos ile görüşmüş, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından kabul edilmişti.

Lavrov ayrıca, Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf ile de bir araya gelmişti.