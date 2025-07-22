Lavrov: Avrupa, Trump'ın Sağduyulu Yaklaşımını Dikkate Almalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupalı ülkelerin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin benimsediği sağduyulu yaklaşımı dikkate alacaklarını umduğunu söyledi.

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Mozambik Dışişleri Bakanı Maria Manuela Lucas ile başkent Moskova'da bir araya geldi. İki bakan, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Mozambik'in savunma potansiyelinin güçlendirilmesiyle ilgili talepleri dikkate almaya hazır olduklarını aktardı.

Mozambik ile birçok konuda yaklaşımlarının örtüştüğünü dile getiren Lavrov, Mozambik'e Birleşmiş Milletler'de (BM) Ukrayna konusunda tarafsız yaklaşım sergilemesinden dolayı minnettar olduklarını dile getirdi.

Lavrov, Afrika'daki meselelere ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi olarak bu meselelerin adil çözümü için gerekli koşulların oluşturulması yönünde girişimlerde bulunmaya devam edecek. Bunu dış güçlerin dayattığı çözüm şemalarıyla değil, 'Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler' ilkesi doğrultusunda yapacağız. Bu çözüm için tek sağlam yol."

Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı siyaset izlediğini ve Rusya'yı düşman olarak gördüğünü belirten Lavrov, bunun endişe verici olduğunu söyleyerek, "Avrupalıların, Tump yönetiminin diyalog kurma yönünde benimsediği sağduyulu yaklaşımı dikkate alacaklarını umuyorum." dedi.

Mozambik Dışişleri Bakanı Lucas da Ukrayna krizinin tüm dünyayı etkilediğini vurgulayarak, "Rusya, bize gübre ve gıda sağlıyor. Bu nedenle, söz konusu kriz Afrika'yı da etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lucas, Rusya'ya desteğinden dolayı minnettar olduklarını kaydetti.