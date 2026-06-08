Lavrov, Bachelet ile BM Genel Sekreterliği İçin Görüştü - Son Dakika
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Lavrov, Bachelet ile BM Genel Sekreterliği İçin Görüştü

08.06.2026 20:23
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM Genel Sekreteri adayı Bachelet ile Moskova'da önemli bir görüşme yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri adayı Michelle Bachelet ile başkent Moskova'da görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Lavrov, BM Genel Sekreterliği adayları arasında yer alan eski Şili Başbakanı Michelle Bachelet'i kabul etti.

Görüşmenin başında konuşan Lavrov, BM genel sekreterinin sahip olması gereken özelliklerini sıralayarak "Genel sekreterin, çifte standartlara değil, BM Şartı'na bağlı tarafsız ve bağımsız olması gerekiyor. Bu sefer genel sekreterin gerçekten farklı olacağından emin olmalıyız." ifadesini kullandı.

Bachelet de BM'nin acilen iyileştirilmesi ve reform edilmesine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Bunu aday olduğumda değil, BM'de çalıştığımda daha iyi anladım. Dünyanın tarafsız, bağımsız, BM Şartı ve uluslararası hukuku baz alacak bir Genel Sekretere ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, nisan başında BM Genel Sekreter adayı, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ile görüşmüştü.

Kaynak: AA

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