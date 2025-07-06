Lavrov, BRICS Zirvesi'nde İkili Görüşmeler Yaptı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Brezilyalı ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile bir araya geldi.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede iki bakan, uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Lavrov'un Jaishankar ile görüşmesi

Lavrov ayrıca Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile de görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve Brezilya'nın 2026'da başkanlık edeceği BRICS kapsamındaki işbirliğinin genişletilmesi ile ilgili konular istişare edildi.

İki bakan, bazı uluslararası sorunları da ele aldı.