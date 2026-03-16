Rusya\'dan Orta Doğu için müzakere çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Orta Doğu'da devam eden savaşa ilişkin yaptığı açıklamada çatışmaların durdurulması ve tarafların yeniden müzakere masasına dönmesi gerektiğini söyledi. Lavrov, bölgede sivil altyapıyı hedef alan saldırıların ve sivil kayıplara yol açan eylemlerin son bulması çağrısında bulundu.

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Kenya Dışişleri Bakanı Musalia Mudavadi ile başkent Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İRAN KENDİNİ SAVUNUYOR"

İran konusuna değinen Lavrov, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırgan tutumunun karşılıksız kalmadığını belirterek, İran'ın kendisini savunduğunu ve başka ülkelerdeki Amerikan askeri altyapılarına yönelik misillemelerle yanıt verdiğini ifade etti.

Lavrov, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) üyelerinin de İran'ın saldırılarından zarar gördüğünü belirterek, bölgede gerilimin daha fazla tırmanmaması gerektiğini söyledi.

"SİVİL ALTYAPIYI HEDEF ALAN EYLEMLERDEN VAZGEÇİLMELİ"

Taraflara çağrıda bulunan Lavrov, hem Arap ülkelerinde hem de İran'da sivil altyapıya zarar veren saldırıların ve sivil kayıplara yol açan eylemlerin son bulması gerektiğini vurguladı.

Lavrov ayrıca İran'ın güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu savunarak, ABD'nin zenginleştirilmiş uranyuma el koymak istediği için müzakerelere hazır olmadığını ileri sürdü.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE TANKER KRİZİNE DİKKAT ÇEKTİ

Herkesin Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere odaklandığını söyleyen Lavrov, Akdeniz ve Baltık Denizi'nde seyrüsefer özgürlüğünün de tehdit altında olduğunu dile getirdi.

Lavrov, bu bölgelerde tankerlere yasa dışı el koyma vakalarının giderek arttığını belirterek Ukrayna ordusunun Akdeniz ve Karadeniz'de tankerlere ve TürkAkım ile Mavi Akım doğal gaz boru hatlarının altyapılarına yönelik saldırılar düzenlediğini de hatırlattı.

"FİLİSTİN MESELESİ UNUTULUYOR"

Lavrov, İran'a yönelik saldırılar nedeniyle Filistin meselesinin geri planda kaldığını söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu konuya dikkat çekmesi gerektiğini belirten Lavrov, bölge ülkelerinin de sorumluluklarının farkına varması gerektiğini ifade etti.