Lavrov'dan Macaristan'a İlişki Mesajı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lavrov'dan Macaristan'a İlişki Mesajı

13.04.2026 19:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, Macaristan'ın yeni yönetimiyle eşit ve dengeli ilişkilere hazır olduğunu açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Macaristan'ın yeni yönetimiyle ilişki kurmaya hazır olduklarını belirterek, "Her şey, yeni hükümetin kendi ulusal çıkarlarını ne şekilde anladığına bağlı." dedi.

Lavrov, Rus basına yaptığı açıklamada, Macaristan'da dün düzenlenen genel seçimin sonuçlarını değerlendirdi.

"Rusya'nın, Macaristan'ın yeni yönetimiyle ilgili beklentisi nedir?" sorusunu yanıtlayan Lavrov, şöyle konuştu:

"Yeni yönetimin yapacağı işleri görmek isteriz. Herhangi bir ülkeyle, eşit, karşılıklı çıkara dayalı, dengeli ilişkiler kurmak istiyoruz. (Macaristan'daki) Yeni hükümetle ilişki kurmaya hazırız. Her şey, yeni hükümetin kendi ulusal çıkarlarını ne şekilde anladığına bağlı."

Macaristan'daki genel seçim

Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) verilerine göre, dün düzenlenen genel seçimdeki sandıkların yaklaşık yüzde 99'u açıldı.

Seçim sonucuna göre, Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza), 199 sandalyeli parlamentonun 136'sını kazanırken, Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz Partisi 56 sandalyeye sahip oluyor.

Kaynak: AA

Macaristan, Güncel, Rusya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 20:20:30. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.