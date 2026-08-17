Lavrov, Japonya'nın Putin tepkisini 'ahlak sınırı' olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Lavrov, Japonya'nın Putin tepkisini 'ahlak sınırı' olarak nitelendirdi

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Japonya'nın Putin'in Kuril Adaları ziyaretine tepkisini ahlak dışı buldu ve Japonya Büyükelçisi'nin Bakanlığa gelmesi gerektiğini söyledi. Gana ile işbirliği ve Fransa'yı suçlayan açıklamalar da yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Japonya'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuril Adaları'na yaptığı ziyaretine tepkileriyle "ahlak sınırını aştığını" belirterek, "Japonya Büyükelçisi'nin her halükarda Bakanlığa gelmesi lazım." dedi.

Lavrov ile Rusya'yı ziyaret eden Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, başkent Moskova'da bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Gana'yı Afrika'da sömürgeciliğe karşı verdiği mücadelede desteklediklerini dile getiren Lavrov, Gana'ya terörle mücadele konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi.

Lavrov, Rusya'nın Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile işbirliği memorandumunu imzalayacaklarını bildirdi.

Bazı Ganalıların Rus ordusuyla sözleşme imzaladığına dikkati çeken Lavrov, bu konuda Gana tarafından talep geldiğini aktardı.

Lavrov, "Tüm bu hususlar, Rusya Savunma Bakanlığının kontrolünde olduğunu izah ettik. Diğer ülkelerden benzer talepler geldi. Savunma Bakanlığında, Ganalı dostlarımızdan gelen talepleri değerlendirecek özel bir birim var. Bunlar değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.

"Fransa, Afrika ülkelerindeki yasa dışı silahlı grupları silahlandırıyor"

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Afrika Kolordusu'nun Afrika'daki faaliyetlerine değinen Lavrov, "Afrika Kolordusu, Afrika ülkelerinin meşru hükümetlerinden gelen talepler doğrultusunda yasal olarak faaliyet gösteriyor, terör saldırılarının püskürtülmesi gibi görevler yerine getiriyor. Bu saldırılar, Afrika'daki sömürgeci etkisini kaybeden ve bunu kabul edemeyen bazı ülkeler tarafından planlanıyor. Fransa da bunu yapıyor." diye konuştu.

Lavrov, Fransa'nın Afrika ülkelerindeki yasa dışı silahlı gruplarla doğrudan çalıştığını ve bu grupları silahlandırarak yönlendirdiğini belirterek, "Bu grupların saldırılarını organize eden ve finanse eden ülkeler, Ukraynalı askerleri de kullanıyor. Bu, çok endişe verici." değerlendirmesinde bulundu.

"Japonya Büyükelçisi'nin Bakanlığa gelmesi lazım"

Japonya'nın, Putin'in Kuril Adaları'nı ziyaret etmesine tepkisine değinen Lavrov, "Japon meslektaşlarımız, Rusya Devlet Başkanı'nın Rus topraklarına ziyaretinin kabul edilemez olduğu yönündeki açıklamalarla ahlak sınırını aştı." değerlendirmesini yaptı.

Lavrov, Japonya'nın Birleşmiş Milletler (BM) üyesi olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Japonya, ilk başta BM Şartı'nda düşman ülke olarak belirlenmişti. Japonya, birçok halka karşı uyguladığı militarist soykırım politikalarından pişman olduktan sonra BM'ye katıldı. Japonya, BM'ye katıldıktan sonra imzaladığı BM Şartı'nın ilkelerini tamamıyla kabul etti. Japon komşularımızın BM Şartı'nı imzalamadan önce şartın tamamını, özellikle de şartın 107. maddesini okuduklarını umuyorum."

Lavrov, daha sonra söz konusu maddeden Japonya'yı ilgilendiren kısmı okudu.

Rusya'nın Tokyo Büyükelçisi'nin Japonya Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını dile getiren Lavrov, buna karşılık Japonya'nın Moskova Büyükelçisi'ni çağırdıklarını bildirdi.

Lavrov, "Bize Büyükelçi'nin Moskova'da olmadığı ve kendisini kötü hissettiği söylendi. Bunu henüz anlayamadık, bu şaşırtıcı. Japonya Büyükelçisi'nin her halükarda Bakanlığa gelmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Bakan Lavrov, "Japon Büyükelçisi'nin daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığını bilgilendirmeden Japon iş insanlarından oluşan heyeti Rusya'ya getirdiğini" söyledi.

Gana Dışişleri Bakanı: "Sahel, terör merkezi haline geldi"

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Ablakwa da Sahel bölgesindeki durumun ağırlaştığını belirterek, "Sahel, terör merkezi haline geldi." dedi.

Rusya'nın söz konusu bölgedeki durumun istikrara kavuşturulması sürecinde önemli rol oynadığını dile getiren Ablakwa, Rusya ile bu konu hakkında çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Ablakwa, Ganalıların Ukrayna'da savaşta Rus ordusu safında çatıştığını vurgulayarak, "Savaşan genç Ganalı ile ilgili durumu dile getirdik. 62 Ganalı çatışmalarda hayatını kaybetti, 15 Ganalı da kayıp. Lavrov, Ganalıların orduya yasa dışı alımlarının durdurulması için birlikte çalışabileceğimizi söyledi. Bu, Ganalılar için önemli konu." ifadelerini kullandı.

Bakan Ablakwa, Birleşmiş Milletler (BM) sisteminin reform edilmesi, Afrika ülkelerinin BM'de temsil edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Dış Politika, Güvenlik, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lavrov, Japonya'nın Putin tepkisini 'ahlak sınırı' olarak nitelendirdi - Son Dakika

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