Lavrov: Trump yönetimi Ukrayna'da sahadaki gerçekleri kabul ediyor - Son Dakika
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Lavrov: Trump yönetimi Ukrayna'da sahadaki gerçekleri kabul ediyor

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Ukrayna'daki sahadaki gerçekleri, özellikle de halkın referandumlarda ortaya koyduğu iradeyi kabul ettiğini söyledi. Lavrov, bu tutumun diyaloğu sürdürme isteklerini güçlendirdiğini ve ABD'nin bu konuda faydalı olmaya çalıştığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Ukrayna'da sahadaki gerçekleri kabul ettiğini belirterek, "Trump ve ekibinin kabul ettiği gerçekler, sahadaki durumla değil, insanlarla bağlantılıdır." dedi.

Lavrov, Rus devlet televizyonu Pervıy Kanalı'na verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Moskova'daki temaslarını değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'li temsilcilerle görüştüğünü belirten Lavrov, "Görüşmede istişare edilenler, Trump'ın iktidara gelmesinin ardından Ukrayna konusunda yaptığı açıklamalara dayanıyor. O, Ukrayna'nın NATO üyeliği mevzusunun unutulması, bu konunun kapandığını ve gündeme getirilmemesi gerektiğini vurguladı." ifadelerini kullandı.

Lavrov, ABD'nin tutumundaki diğer önemli unsurlarından birinin de sahadaki gerçeklerin kabulü olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Trump ve ekibinin kabul ettiği gerçekler, sahadaki durumla değil, insanlarla bağlantılıdır. Bu, halkın Kırım, Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetleri, Zaporijya ve Herson bölgelerinde düzenlenen referandumlarda ortaya koyduğu iradeyle bağlantılıdır. Amerikalıların bizimle temaslarda, bu gerçekleri baz almalarını olumlu karşılıyoruz. Bu, onlarla diyaloğu sürdürme isteğimizi güçlendiriyor. ABD, bu temel hususları kabul ediyor ve bu konuda faydalı olmaya çalışıyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lavrov: Trump yönetimi Ukrayna'da sahadaki gerçekleri kabul ediyor - Son Dakika

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