Lavrov ve Al Nahyan'dan Suriye İnisiyatifi

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın, en kısa sürede Suriye'deki tüm güçlerin katılımıyla uluslararası toplantı düzenlenmesinden yana oldukları bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov ile Al Nahyan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri belirtildi.

Görüşmede Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İki bakan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararında yer alan ilkeler doğrultusunda, Suriye'nin tüm siyasi, etnik, dini güçlerinin katılımıyla kapsamlı ulusal diyaloğun acilen başlatılması amacıyla uluslararası toplantının en kısa sürede düzenlenmesinden yana olduğunu belirtti. Bakanlar, Doha'da yapılan Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda istişare edildiği gibi Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in en kısa sürede bu toplantıyı teklif etmesinin gerektiği konusunda ortak görüşe sahip."

"Lavrov ve Al Nahyan'ın bu inisiyatifin hayata geçirilmesi için Suriye'deki tüm güçler ve sorumlu aktörlerle çalışma konusunda mutabık kaldıkları" belirtilen açıklamada, Rus tarafının bu konuda Suudi Arabistan, Katar ve diğer Arap ülkeleri ile çalışmaları sürdürdüğüne işaret edildi.

Açıklamada, "Görüşmede Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması için geçiş döneminde devlet yapılarının devamlılığının sağlanmasının önemli olduğu vurgulandı." ifadesi kullanıldı.