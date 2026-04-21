Lavrov ve Baur Orta Doğu'daki Durumu Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur, Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

Lavrov ve Rusya'yı ziyaret eden Baur, başkent Moskova'da bir araya geldi.

Bakanlar görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Libya'da yıllardır devam eden ateşkesin sürdürülmesinden memnun olduklarını dile getirerek, "Ancak Libya'da devam eden siyasi süreçten memnun değiliz." dedi.

Libya'daki taraflar arasında sağlanan anlaşmaların uygulanmadığını, ülkedeki tüm güçlerle çalıştıklarını ve temasları sürdürdüklerini belirten Lavrov, "Libya'daki taraflar, Rusya'nın ülkedeki krizin çözüm sürecinde yer almasından yana." diye konuştu.

Libya'nın Bengazi kentinde Rus Başkonsolosluğunun yakın zamanda açılacağı umudunu paylaşan Lavrov, Libyalı yetkililerin Rusya-Afrika Zirvesi'ne katılmalarını beklediklerini dile getirdi.

"Filistin ile İsrail arasındaki mesele, bölgedeki birçok sorunun temel nedeni"

Lavrov, Basra Körfezi'ndeki krize dikkati çekerek, "Hem Rusya hem de Libya, askeri gücün kullanılmasının sonlandırılmasından, sürdürülebilir siyasi, diplomatik sürecin sürdürülmesinden yana." ifadesini kullandı.

İran'la ilgili meselenin çözüm sürecinde, bölgedeki tüm ülkelerin çıkarlarının dikkate alınması gerektiğinin altını çizen Lavrov, İran ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda destek sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Lavrov, Orta Doğu'daki durumla ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yıllardır çözülmeyen Filistin ile İsrail arasındaki mesele, bölgedeki birçok sorunun temel nedeni. Bu meseleyi küresel gündemden düşürme yönündeki girişimler ve Filistin devletinin kurulmasına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının uygulanmayacağı yönündeki açıklamalar tehlikeli. Başta İsrail, Filistin, Arap komşuları ve ABD olmak üzere bu süreçte yer alan ülkeler, BM kararlarına karşı sorumluluk ve bağlılık göstermeli."

Sergey Lavrov, Filistin meselesinin çözümüne yönelik çalışmalarda ileride yer almaya hazır olduklarını vurguladı.

"ABD ile İran arasında müzakerelerin sürdürülmesinden yanayız"

ABD ile İran arasında müzakerelerin sürdürülmesinden yana olduklarını belirten Lavrov, müzakerelerde elde edilen anlaşmalara uyulması gerektiğini vurguladı. Lavrov, "Eğer müzakerelerde, 2015'te sağlanan anlaşmaya yakın uzlaşıya varılırsa, bu bir başarı olacak." şeklinde konuştu.

Lavrov, Rusya ile ABD arasında geçen yıl Alaska zirvesinde, Ukrayna krizine ilişkin sağlanan anlaşmaların uygulanacağını umduklarını söyledi.

Libya Dışişleri Bakan Vekili: "Filistin halkı, topraklarında kendi devletini kurma hakkına sahip"

Libya Dışişleri Bakan Vekili Baur da Libya'da siyasi çözümün sağlanması ve tüm devlet kurumlarının birleştirilmesi için tüm güçlerin katılacağı parlamento seçimlerinin düzenlenmesi gerektiğine işaret ederek, "Rusya, Libya'daki krizin çözüm sürecinde önemli rol oynayabilir." dedi.

ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin sürdürülebilir olacağı umudunu paylaşan Baur, bunun hem Arap ülkelerinin hem de sevkiyatların güvenliğini sağlayacağının altını çizdi.

Baur, Filistin'i desteklediklerini dile getirerek, "Filistin halkı, topraklarında kendi devletini kurma hakkına sahip. Filistinlilerin, özgürlük haklarından yararlanmaları lazım." diye konuştu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ve bu saldırılarda sivillerin ölmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Baur, "İsrail'in insan haklarını ihlal etmesini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimlerini olumlu karşıladıklarını aktaran Baur, Ukrayna'da çatışmaların sonlandırılmasından ve krizin barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yana olduklarını söyledi.

Baur, Rusya'ya karşı ittifakın kurulmasına karşı çıktıklarını kaydetti.