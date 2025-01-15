Lavrov ve Bin Ferhan'dan Suriye Telefonu - Son Dakika
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Lavrov ve Bin Ferhan'dan Suriye Telefonu

Rusya ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları, Suriye'de kapsamlı diyalog çağrısı yaptı.

15.01.2025 19:46
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'deki durumu ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov, bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Suriye'deki durumun ele alındığı görüşmede, iki Bakan "Suriye'deki tüm siyasi, etnik, dini güçler ile ülkenin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğünü savunan dış güçlerin katılımıyla kapsamlı diyaloğun kurulmasından yana olduklarını" dile getirdi.

Görüşmede ayrıca, Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler ele alındı.

Kaynak: AA

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