Lavrov ve Choe'den Stratejik Görüşme

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui'un stratejik istişarelerde bulunduğu bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Choe, dün başkent Moskova'da bir araya geldi.

Kuzey Kore ile Rusya arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, stratejik istişareler yapıldı, Rusya ile Kuzey Kore arasında haziranda imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının uygulanmasının önemi vurgulandı.

ABD'nin eylemleri ele alındı

Uluslararası konuların da istişare edildiği görüşmede, "ABD ve müttefiklerinin kışkırtıcı eylemlerinin, Kore Yarımadası ve Kuzey Doğu Asya bölgesindeki durumun gerginleşmesine neden olduğu" vurgulandı.

Rus tarafı, Kuzey Kore yönetiminin, ABD ve müttefiklerinin saldırgan politikasını engellemek, bölgede barış ve istikrarı sağlamak için aldığı önlemleri desteklediğini dile getirdi.

Lavrov ile Choe, stratejik istişareler ve diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.