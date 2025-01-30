Lavrov ve Faysal Suriye’yi Görüştü

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda Suriye'deki durumu ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve bin Ferhan, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye'deki durumun ele alındığı görüşmede, iki bakan, " Orta Doğu'da barış ve istikrarı tehdit eden krizlerin siyasi diplomatik çözüm sürecini hızlandırmak için uluslararası toplumun girişimlerini pekiştirmesi gerektiğini" vurguladı.

Görüşmede, Rusya ile Suudi Arabistan arasında çeşitli yönlerdeki ilişkilerin güçlendirilmesiyle ilgili konular da istişare edildi.