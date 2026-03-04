Lavrov ve Hüseyin'den İkinci Görüşme - Son Dakika
Lavrov ve Hüseyin'den İkinci Görüşme

04.03.2026 18:05
Lavrov ve Hüseyin, ABD-İsrail'in İran saldırısını ve askeri eylemleri durdurmayı görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile telefonda ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı ile İran'ın misillemesi sonrası yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Hüseyin telefon görüşmesi yaptı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı ile İran'ın misillemesi sonrası yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, iki bakan, askeri eylemlerin durdurulması, durumun siyasi ve diplomatik çözüm yoluna döndürülmesi gerektiğini vurguladı.

Lavrov ve Hüseyin, ilgili taraflara sivil altyapı unsurlarına yönelik saldırılardan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

