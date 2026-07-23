Lavrov ve Rubio'dan Ukrayna Krizi Görüşmesi - Son Dakika
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Lavrov ve Rubio'dan Ukrayna Krizi Görüşmesi

23.07.2026 10:15
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Lavrov, Rubio ile Ukrayna krizini ele alarak, Avrupa'nın desteklediği siyaseti eleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede Ukrayna krizini ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Lavrov ile Rubio, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) toplantıları kapsamında bir araya geldi.

Ukrayna krizinin ele alındığı görüşmede Lavrov, Amerikalı mevkidaşına temas hattındaki gerçek durum hakkında bilgi vererek, "Kiev yönetimine silah desteğiyle Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmaya çalışan Avrupa ülkelerinin istikrarsızlaştırıcı politikalarının kabul edilemez olduğunu" vurguladı.

Lavrov ayrıca, Rus tarafının meselenin siyasi ve diplomatik çözümüne açık olduğunu, ABD ile Alaska zirvesinde sağlanan uzlaşılara bağlı kaldığını teyit etti.

Bölgesel ve uluslararası meselelerin de istişare edildiği görüşmede iki bakan, Basra Körfezi'ndeki durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İkili ilişkilerin iyileştirilmesi sürecinin ele alındığı görüşmede, Rus ve Amerikan diplomatik misyon temsilciliklerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesiyle ilgili konu gündeme geldi.

Lavrov ve Rubio, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ve ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) arasında temasların yeniden başlatılmasını memnuniyetle karşılayarak, iki ülkenin parlamentoları arasındaki değişimlerin ve kültür alanındaki bağların geliştirilmesinden yana olduklarını dile getirdi.

Görüşmede, dışişleri bakanlıkları arasındaki temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lavrov ve Rubio'dan Ukrayna Krizi Görüşmesi - Son Dakika

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