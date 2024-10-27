LDP, Seçim Sonuçlarında Zor Durumda - Son Dakika
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LDP, Seçim Sonuçlarında Zor Durumda

Japonya Başbakanı İşiba, LDP'nin seçim tahminlerinin zorluğunu ve parti içi skandalları belirtti.

27.10.2024 20:46
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Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, erken seçim sonuçlarına ilişkin tahminlerin, partisi Liberal Demokrat Parti (LDP) için zor bir durumu gösterdiğini söyledi.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre İşiba, erken genel seçimlere ilişkin açıklama yaptı.

Parti içi skandala işaret eden İşiba, LDP'nin, siyaset ve para konusunda halkın güvenini kazanamadığını ve bunun, parti için en büyük darbe olduğunu belirtti.

Parti içi bağış fonu skandalının, dış politika, güvenlik politikaları ve sosyal güvenlik gibi diğer konuların önüne geçtiğini ifade eden İşiba, seçim sonuçlarına ilişkin tahminlerin partisi için zor bir duruma işaret ettiğini kaydetti.

NHK'nin seçim tahminlerine göre LDP ile koalisyon ortağı Komeito, seçimleri kazanmak için parlamentoda çoğunluğu sağlayamayabilir.

233 sandalyeyi kazanan parti, Meclis'te çoğunluğu elde edecek.

Japonya, erken seçimler için sandık başına gitti

Japonya'da seçmenler, ulusal parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi (Şuugiin) milletvekillerini seçiyor.

Halk, 1332 aday arasından 465 milletvekilinin belirleneceği erken genel seçimlerde oy kullanmak için bugün sandık başına gitti.

İktidardaki LDP, parti içi skandal gölgesinde seçime katılırken ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Partisi ise LDP'ye karşı "artan hoşnutsuzluktan faydalanarak" Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etmek istiyor.

Meclis'teki 465 koltuktan 289'u tek koltuklu seçim bölgesinden, kalanı ise 11 bölgesel seçim blokundan nispi temsil yoluyla seçilecek.

Bu arada, seçim sonuçlarının yarın netleşmesi bekleniyor.

Eylülde LDP ve koalisyon ortağı Komeito lider değişikliğine gitmişti

Önceki Başbakan Kişida Fumio'nun, LDP içi bağış fonu skandalını gerekçe göstererek görevini bırakması sonrası LDP'nin 27 Eylül'deki kongresinde İşiba Şigeru, partinin yeni lideri seçilmişti.

LDP'nin koalisyon ortağı Komeito, 15 yıl sonra ilk kez genel başkan değişikliği yapmıştı. Parti Genel Sekreteri İşii Keiiçi, girdiği tek adaylı seçimde yeni lider olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel LDP, Seçim Sonuçlarında Zor Durumda - Son Dakika

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