Lenovo, Riyad'da Yeni İmalat Üssü Kurdu

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RİYAD, 11 Şubat (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yeni bir imalat üssünün temelini atan Lenovo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Yang Yuanqing (sağdan beşinci) ve Alat CEO'su Amit Midha (soldan beşinci), 9 Şubat 2025.

Çinli çokuluslu teknoloji şirketi Lenovo ve Suudi Arabistan'ın Alat şirketi, pazar günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yeni bir imalat üssünün temelini attı.

Lenovo'dan yapılan açıklamaya göre, 2026'da üretime başlanması planlanan fabrikada özellikle dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar ve sunucu üretilecek. Ortaklığın 2030 yılına kadar yaklaşık 15.000 doğrudan, yaklaşık 45.000 de dolaylı istihdam yaratması ve toplam petrol dışı gayrisafi yurtiçi hasılaya 10 milyar ABD doları değerinde katkı sağlamasının öngörüldüğü belirtildi. (Fotoğraf: Lenovo Grubu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)