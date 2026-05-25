Lenovo ThinkPad E14 ve E16 2026: Güçlü Donanım, Uygun Fiyat

25.05.2026 11:21
Lenovo, 2026 ThinkPad E serisini duyurdu. Yeni E14 ve E16 modelleri Intel Core Ultra işlemci, 32 GB RAM, 1 TB SSD, yüksek çözünürlüklü ekranlar ve 64Wh batarya ile geliyor. Çin'de 27 Mayıs'ta satışta, global lansman yakında.

Lenovo, ThinkPad E serisini 2026 yılı için güncelliyor. Yeni E14 ve E16 modelleri, Intel Core Ultra işlemciler (Ultra 9 185H'ye kadar), 32 GB RAM, 1 TB PCIe 4.0 SSD ve çift M.2 yuva sunuyor. E14'te 14 inç 2.8K 120Hz 500 nit ekran, E16'da 16 inç 2.5K 120Hz 400 nit ekran bulunuyor. E14 1.34 kg, E16 1.63 kg ağırlığında. Bağlantı noktaları arasında Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1, Ethernet ve kulaklık jakı yer alıyor. 64Wh batarya ile 13 saate kadar pil ömrü vaat ediliyor. Çin'de 27 Mayıs'ta satışa sunulacak; E16 8.999 yuan (~1.140 Euro), E14 7.999 yuan (~1.014 Euro) fiyatla ön siparişte. Global lansmanın önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 11:32:59. #.0.4#
