Lenovo ThinkPad E14 ve E16 2026: Güçlü Donanım, Uygun Fiyat

Lenovo, ThinkPad E serisini 2026 yılı için güncelliyor. Yeni E14 ve E16 modelleri, Intel Core Ultra işlemciler (Ultra 9 185H'ye kadar), 32 GB RAM, 1 TB PCIe 4.0 SSD ve çift M.2 yuva sunuyor. E14'te 14 inç 2.8K 120Hz 500 nit ekran, E16'da 16 inç 2.5K 120Hz 400 nit ekran bulunuyor. E14 1.34 kg, E16 1.63 kg ağırlığında. Bağlantı noktaları arasında Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1, Ethernet ve kulaklık jakı yer alıyor. 64Wh batarya ile 13 saate kadar pil ömrü vaat ediliyor. Çin'de 27 Mayıs'ta satışa sunulacak; E16 8.999 yuan (~1.140 Euro), E14 7.999 yuan (~1.014 Euro) fiyatla ön siparişte. Global lansmanın önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.