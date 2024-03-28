Letonya, Rus Büyükelçilik çalışanını istenmeyen kişi ilan etti

RİGA, 28 Mart (Xinhua) -- Letonya'daki Rus Büyükelçiliği'nde çalışan bir diplomat, istenmeyen kişi ilan edildi.
Letonya Dışişleri Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan yazılı açıklamada, "Büyükelçilik tarafından uzun süredir sürdürülen kabul edilemez ve provokatif kamuoyu iletişimi nedeniyle" Rus diplomatın 10 Nisan'a kadar Letonya'yı terk etmesi gerektiği belirtildi.
Rusya'dan henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.
Letonya ile Rusya arasındaki ilişkiler 2022'den bu yana kötüye gidiyor. 2023 yılı başlarında her iki ülke de diplomatik ilişkilerini büyükelçilik seviyesinden maslahatgüzar seviyesine indirmiş ve büyükelçilerini geri çağırmıştı.
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