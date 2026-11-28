Klasik müzik eserlerini hip-hop ve house ritimleriyle yeniden yorumlayan Alman piyanist Levi Schechtmann, İstanbul'da ilk kez müzikseverlerle buluştu.

Müzik dünyasında LEVI.SCT ismiyle tanınan genç sanatçının konseri, Piu Entertainment organizasyonuyla Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Platinum Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Sahneye ilk çıktığında "İyi akşamlar İstanbul" diyerek seyircileri selamlayan Schechtmann, konserde "Pianomaniakks", "Mendelrush", "Technotude", "Paganini" ve "Lizatu"nun da aralarında olduğu 16 parça çaldı.

Başarılı piyanist, sahnede yaptığı konuşmada, "Amacımız, bu konserden çıktığınızda 'Klasik müziği seviyorum. Klasik müzik gelmiş geçmiş en iyi müzik türü' demeniz." ifadelerini kullandı.

Schechtmann, konser için çok fazla prova yaptığını dile getirerek, "Burada olmak gerçekten harika. Bu akşam bizimle olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Her konserde bu noktaya geldiğimde bu projenin nasıl başladığını hatırlamayı çok seviyorum. Her şey Almanya'nın Hamburg kentinde, küçücük bir prova odasında başladı ve şimdi buradayız. Bu gerçekten inanılmaz. Çok teşekkür ederim." dedi.

Klasik piyano eserlerini hip-hop ve elektronik müzikten beslenen düzenlemelerle bir araya getiren Levi Schechtmann, kendine özgü bir müzikal tarz geliştirdi. Teknik ustalığını çağdaş ritimlerle buluşturan piyanist, geleneksel klasik müzik performanslarına farklı bir yorum getiriyor.

Sosyal medyada 1,7 milyonu aşkın takipçisi bulunan Schechtmann, 2025'te Pianote Ödülleri'nde "Yılın Çağdaş Piyanisti" seçildi. Sanatçı, 2026'da çıktığı ilk dünya turnesi kapsamında Paris'teki La Cigale ve Londra'daki Union Chapel'de kapalı gişe konserler verdi, Elbphilharmonie ve Flagey gibi önemli müzik mekanlarında da sahne aldı.