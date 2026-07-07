Levrek, Hamsiyi Geride Bıraktı - Son Dakika
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Levrek, Hamsiyi Geride Bıraktı

07.07.2026 11:13
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İstanbul'da haziranda, levrek en çok tüketilen deniz ürünü olarak hamsiyi geçti.

İstanbul'da haziranda levrek, aylık ve yıllık bazda en çok tüketilen deniz ürünü hamsiden tahtını geri aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ'nin (İSYÖN) Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne ilişkin verilerine göre, haziranda halde 85 farklı ürün satıldı.

Toplam 682 ton su ürününün satışa sunulduğu halde en çok levrek rağbet gördü.

Bu dönemde 106 ton 41 kilogram satılan levreğin, ürünlerin yüzde 15,55'ini oluşturduğu belirlendi.

Levreği 90 ton 396 kilogramla çipura, 86 ton 397 kilogramla somon, 72 ton 377 kilogramla sardalya, 50 ton 931 kilogramla hamsi, 40 ton 799 kilogramla istavrit, 37 ton 39 kilogramla tekir, 20 ton 291 kilogramla kefal, 16 ton 404 kilogramla granyöz ve 16 ton 82 kilogramla mırlan izledi. Kalan miktarı ise diğer balık türleri oluşturdu.

Halin haziran şampiyonu levreğin kilogramı ortalama 380,56 liradan satıldı.

Halde satılan çipura 335,75, somon 210,49, sardalya 113,18, hamsi 80,61, istavrit 125,76, tekir 234,13, kefal 47,51, granyöz 284,83, mırlan 375,07 liradan alıcı buldu.

En pahalısı ıstakoz

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde haziranda birim fiyatı en yüksek ürün ise kilogramı ortalama 2 bin 181 lira 36 kuruşla satışa sunulan ıstakoz oldu.

Bu ayda ıstakozu 2 bin 81 lira 63 kuruşla böcek, 1376 lira 33 kuruşla sinarit, 1333 lira 69 kuruşla dülger, 1285 lira 57 kuruşla lahoz, 1119 lira 57 kuruşla lüfer, 994 lira 55 kuruşla deniz levreği, 980 lira 68 kuruşla barbunya, 980 lirayla pisi ve 883 lira 76 kuruşla kırlangıç takip etti.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Levrek, Hamsiyi Geride Bıraktı - Son Dakika

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