Levy'den Filistin Tanıma Eleştirisi

İsrailli gazeteci Gideon Levy, Batılı ülkelerin Filistin devletini tanıma kararı alarak, Tel Aviv yönetimine 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de işlediği soykırımdan ötürü ceza yerine ödül vermiş olacağını belirtti.

Levy, Haaretz gazetesindeki yazısında, Fransa, İngiltere, Kanada, Portekiz ve Malta'nın, Filistin devletini tanıma kararını değerlendirdi.

Tanıma kararının, soykırım işleyen bir ülkeye karşı uygulanması gereken yaptırımlara yanlış bir alternatif olduğunu kaydeden Levy, "Filistin Devleti'nin tanınması; kararsız ve zayıf Avrupa hükümetlerinin, öfkeli halklarına İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşı konusunda sessiz kalmadıklarını göstermek için kullandıkları boş bir söylemdir." ifadesini kullandı.

Gideon Levy, yazısına şöyle devam etti:

"Gazze'de insanlar aç bırakılıyor ve Avrupa'nın buna cevabı Filistin devletini tanımak oluyor. Bu, aç Gazzelileri kurtaracak mı? İsrail pek tabi ABD'nin desteğiyle bu açıklamaları (tanıma açıklamaları) görmezden gelebilir.

İsrail, yakın vadede, Filistinlilere karşı işlediği ihlalleri nedeniyle hak ettiği cezaya alternatif olduğu için bu 'tanıma' dalgasından kazanç elde eder.

Uzun vadede ise 'hayali' bir devletin tanınması, İsrail ile Filistinliler arasında onlarca yıldır süren çatışmaya çözüm bulma gereğini ortadan kaldıracağı için kazanç sağlar. Uluslararası tanıma, İsrail'e verilmiş bir ödüldür.

Yapılacak en iyi şey, öncelikle İsrail'i savaşı sonlandırmaya mecbur bırakacak pratik cezalandırıcı adımlar atmaktır ki Avrupa'nın elinde bunu yapabilecek araçlar mevcuttur."

İngiltere'nin Filistin'i "şartlı" tanıma kararına da değinen Levy, şu değerlendirmede bulundu:

"Fransa'dan sonra Filistin'i ilk tanıyanlardan biri olan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in uygun şekilde davranması halinde Filistin'i tanıma kararını geri çekeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump korkusu Avrupa'yı sardığında ve İsrail'e yaptırım uygulayan herkesin bedelini ödeyeceği açıkça ortaya çıktığında olan budur."

Starmer'in attığı bu adımın bir çok kişiyi onun izinden gitmeye teşvik ettiğini dile getiren Levy, ancak bunun, soykırımı durdurmayacağını, bunun için uluslararası toplumun fiili adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Levy, uluslararası toplumun fiili adım atmasının çok gerekli olduğunu, zira Gazze'de açlık ve katliamın yoğun bir şekilde devam ettiğini aktardı.

İngiltere Başbakanı Starmer, 29 Temmuz'da, İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi ve Gazze'de ateşkesi kabul etmemesi halinde ülkesinin eylülde yapılacak BM Genel Kurulunda Filistin devletini tanıyacağını duyurmuştu.

İngiltere'nin yanı sıra Fransa, Portekiz, Kanada ve Malta da Filistin devletini eylül ayında tanıyacaklarını açıklamıştı.