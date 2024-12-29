Lewotobi Yanardağı Faaliyete Geçti

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CAKARTA, 29 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde bulunan Lewotobi Yanardağı'nın cumartesi günü yeniden faaliyete geçmesi üzerine Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi, bölge üzerinden geçecek uçaklar için uyarı yayımladı.

Patlamayla 2 kilometre yüksekliğe ulaşan kalın bir gri kül bulutu oluşarak kraterin kuzey ve kuzeydoğusuna yayıldı. Bunun üzerine, ikinci en yüksek uçuş uyarısı olan turuncu seviye Volkan Gözlemevi Havacılık Uyarısı yayımlanarak yanardağ çevresinde 5 kilometre irtifadaki uçuşlar yasaklandı. Uçaklara uçuş operasyonlarını bozabilecek kül bulutlarına karşı dikkatli olmaları tavsiyesi yapıldı.

Doğu Flores bölgesinde yer alan yanardağ için en yüksek alarm seviyesi ilan edilirken, yanardağın 5 kilometre çevresi ile kraterin güneybatı ve kuzeydoğusunda 6 kilometreye kadar uzanan alan tehlikeli bölge olarak belirlendi.

Eyaletin Afet Yönetimi ve Zararlarını Azaltma Kurumu'ndan kıdemli analist Richard Felt Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Bölge sakinlerinin tehlikeli bölgelerde herhangi bir faaliyette bulunmasını yasakladık" dedi.

Felt, "Her patlamayı ve hava kalitesi üzerindeki etkisini yakından izliyoruz. Hava kalitesinin kötüleşmesi halinde insanlara maske takmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

1.584 metre yüksekliğindeki Lewotobi Yanardağı, Endonezya'nın 127 aktif yanardağından biri. Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan ülkede sık sık volkanik faaliyetler yaşanıyor.