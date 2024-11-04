Lewotobi Yanardağı Patladı: 10 Kayıp

DOĞU NUSA TENGGARA, 4 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Doğu Flores adasında yer alan Lewotobi Yanardağı'nın patlamasının ardından hasar gören binalar, 4 Kasım 2024.
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari'nin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Yanardağı'nın Pazar gecesi geç saatlerde patlaması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı. (Fotoğraf: Doğu Flores Bölgesel Afet Yönetim Ajansı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
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