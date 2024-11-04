Lewotobi Yanardağı Patladı: 10 Ölü

DOĞU NUSA TENGGARA, 4 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Doğu Flores adasında yer alan Lewotobi Yanardağı'ndan püsküren volkanik maddeler, 3 Kasım 2024.
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı'nın açıklamasına göre, Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Yanardağı'nın Pazar gecesi geç saatlerde patlaması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Endonezya Volkan Bilimi ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi/Xinhua aracılığıyla)
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