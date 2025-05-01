Leyla ile Mecnun Değil Bursa'da Sahnelendi

"Leyla ile Mecnun Değil" adlı tiyatro oyunu Bursa'da izleyiciyle buluştu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen, Bülent Emrah Parlak'ın kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini Murat Eken üstlendi.

Oyun, Leyla ile Mecnun çiftinin boşanmalarına iki gün kala çevrelerindeki sevilen kişinin ölümüyle yaşananları konu alıyor.

Bülent Emrah Parlak ve Elit Andaç Çam, sahnedeki performanslarıyla Bursalı sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Gecenin sonunda Bursalı tiyatroseverleri selamlayan oyuncular uzun süre alkışlandı.