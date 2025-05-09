Leyla Zana'dan PKK'nın Fesih Kongresine Dair Açıklama

(ANKARA) - Önceki dönem milletvekili Leyla Zana, terör örgütü PKK'nın fesih kongresinin 5-7 Mayıs arasında yapıldığının duyurulmasına ilişkin olarak, "Yeni dönem, yeni umutlar, yeni mücadele biçimi hepimize yeni sorumluluklar yüklüyor. Demokratik, eşitlikçi, adil ve özgür yarınlara bu bilinç ve hassasiyetle yaklaşmalıyız" ifadesini kullandı.

Önceki dönem milletvekili Leyla Zana, terör örgütü PKK'nın fesih kongresinin 5-7 Mayıs arasında yapıldığının duyurulmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Zana, şunları kaydetti:

"Yeni dönem, yeni umutlar, yeni mücadele biçimi hepimize yeni sorumluluklar yüklüyor. Demokratik, eşitlikçi, adil ve özgür yarınlara bu bilinç ve hassasiyetle yaklaşmalıyız. Bu duygu ve düşünceler ışığında coğrafyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."