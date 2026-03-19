Leylek Çifti İznik'e Döndü
Leylek Çifti İznik'e Döndü

Leylek Çifti İznik\'e Döndü
19.03.2026 09:59
İznik'teki leylekler Can ve Canan, yuvalarına döndü. Buluşma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İznik ilçesinde 'Can' ve 'Canan' adı verilen leylekler, geçen yıl saat kulesinin üstüne özel olarak yapılan yuvalarına 2'nci kez geldi. 4 gün arayla göçten dönen leylek çiftinin buluşma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin 15 yıllık dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüşürken; benzer bir hikaye İznik'te de yaşandı. Geçen yıllarda yuva arayışıyla ilçe merkezine gelen ancak uygun alan bulamayınca ilçeyi terk eden leylekler için geçen yıl İznik Belediyesi tarafından meydandaki saat kulesine özel bir yuva yapıldı. Bu yuvayı kısa sürede sahiplenen ve ilçe halkı tarafından 'Can' ve 'Canan' adı verilen leylek çifti, bu yıl ikinci kez göçten dönüp ilçedeki yuvalarında buluştu.

TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI OLDULAR

13 Mart'ta akşam saatlerinde Can leylek yuvaya gelirken, saat kulesindeki leylek yuvası yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler kuledeki yuvayı merakla izleyip, cep telefonları ile fotoğraf ve video çekerken, ilçeye gelen turistlerden Elena Moroz, "Bugün İstanbul'dan geldik. İlk defa geliyoruz buraya. Daha önce hiç duymamıştım ama inanılmaz güzel. En güzel yerde duruyor. Keşke sevgilisini de görebilseydik. Merak ettim, neden tam burada oturuyor; bu doğal mı yoksa biri onun için mi buraya yuva yaptı?" dedi.

'ŞAHANE BİR YERDE DURUYOR'

Arkadaşlarıyla İstanbul'dan İznik'e gezmeye geldiğini söyleyen bir ziyaretçi de Can ve Canan leyleğin hikayesini bildiğini belirterek, "Ben duymuştum, televizyonda görmüştüm ama şimdi ilk kez canlı gördüm. Şahane bir yerde duruyor, oradan şehri izliyor. Keyfi yerinde ama sevgilisi galiba henüz gelmemiş" diye konuştu.

CANLI YAYINDA BULUŞTULAR

İlçe halkının yanı sıra turistlerin de beklediği o buluşma 4 gün sonra gerçekleşti. Canan leylek de 17 Mart'ta göçten dönerken, çiftinin buluşma anı İznik Belediyesi tarafından kurulan güvenlik kamerasındaki canlı yayına yansıdı.

'KENDİ GÖZLERİMLE GÖRMEYE GELDİM'

Leylek çiftinin buluşmasını canlı yayından takip edenler, Can ve Canan'ı görmek için ilçe meydanına geldi. Ayşe Doğaç, "İlçe olarak leyleklerin gelmesini bekliyorduk. Önce Can geldi, 4 gün sonra ise Canan geldi. Belediyenin koydukları kameradan canlı yayında geldiklerini görünce kendi gözlerimle görmeye geldim. Heyecanlı ve iyi hissediyorum. Bu an benim için önemli bir an, mutlu hissediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Leylek Çifti İznik'e Döndü - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Leylek Çifti İznik'e Döndü - Son Dakika
