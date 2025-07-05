Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaralı leylek, tedaviye alındı.

Güneşli Mahallesi'nde yaşayan Ela Akkurt, yol kenarında hareketsiz halde duran leyleği görünce durumu Seydikemer Belediyesi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Seydikemer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, leyleği tedaviye aldı.

Leyleği muayene eden Veteriner Hekim Berke Demiröz, hayvanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü belirtti.