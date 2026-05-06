Leylek, Yıkılan Camide Yuva Yapmaya Devam Ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki caminin aleminin düştüğü kısma yuva yapan leylek, üçüncü yılında da yavrularını burada büyütüyor.

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Yesemek Camisi'nin minaresi Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü, alemi yıkıldı.

Depremin ardından ilkbaharda bölgeye gelen bir leylek, minarenin yıkılan alem kısmının bulunduğu noktaya yuva yaptı. Bunun üzerine minarenin onarımı ertelendi. İki yıl boyunca leyleğin aynı noktaya gelmesiyle tadilat çalışmaları durduruldu.

Depremin ardından üçüncü yılda da aynı yere gelen ve mahalle sakinlerince "Hitit leyleği" olarak adlandırılan leylek, bu yıl da yuvasını kurarak yavrularını dünyaya getirdi.

Mahalle bakkalı Sultan Karayel, gazetecilere, "Leylek 3 yıldır aynı noktaya gelip yuva yapıyor, yavrularını burada büyütüyor." dedi.

Leyleğin belirli dönemlerde göç ettiğini ancak her yıl aynı yere döndüğünü anlatan Karayel, "Mahallemizin simgesi haline geldi. Yesemek Açık Hava Müzesi ve heykel atölyesinden dolayı biz de ona 'Hitit leyleği' adını verdik." diye konuştu.