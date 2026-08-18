Leylekler Elektrik Akımına Kapıldı - Son Dakika
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Leylekler Elektrik Akımına Kapıldı

Leylekler Elektrik Akımına Kapıldı
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Marmaraereğlisi'nde 30 leylek elektrik akımına kapılarak öldü, çevreciler çözüm öneriyor.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde akıma kapılan yaklaşık 30 leylek, tarlada ölü bulundu. Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Mine Olgaç, "Bu elektrik direklerinin bir an evvel yer altına alınmasının çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum" dedi.

Marmaraereğlisi'nin Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir tarla kenarında, yüksek gerilim hattı boyunca yaklaşık 30 leylek ölü bulundu. Leyleklerin akıma kapılarak öldükleri düşünülürken, hayvanseverler ve sivil toplum kuruluşları harekete geçti. Bölgeye gelerek incelemede bulunan Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Mine Olgaç, doğanın bir parçası olan yaban hayvanlarının korunması gerektiğini belirterek, "Maalesef onlarca leylek yol kenarlarında ölü bir vaziyette yatıyorlar. Sanırım bu her sene oluyormuş ama bu kadar olduğuna biz ilk defa denk geliyoruz. Demek ki çok önemli bir sorun var. Elektrik tellerine değerek öldüklerini söylüyorlar. Bu elektrik direklerinin bir an evvel yer altına alınmasının çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Mine Olgaç, elektrik tellerinin ayrıca rüzgarlı havada birbiriyle temas ederek yangınlara neden olabildiğini de söyledi.

'İLÇE LEYLEKERİN GÖÇ YOLU ÜZERİNDE'

Olgaç, "İlçemiz leyleklerin göçü yolu üzerinde, bu nedenle daha çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne gerekiyorsa yapılsın. Biz de varız, ne gerekiyorsa biz de yapalım, katkıda bulunalım" ifadelerini kullandı.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) yetkilileri, leylek ölümlerinin yaşandığı bölgede ayrıntılı inceleme yaparak gerekli bakım çalışmalarının yapılacağını söyledi.

Kaynak: DHA

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