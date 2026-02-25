LGBTİ+ Karşıtı Yasa Girişimlerine Tepki - Son Dakika
LGBTİ+ Karşıtı Yasa Girişimlerine Tepki

25.02.2026 18:56
160 sivil toplum kuruluşu, LGBTİ+ haklarını hedef alan yasa tekliflerine karşı ortak açıklama yaptı.

(ANKARA) – 160 sivil toplum kuruluşu, sendika, baro ve meslek örgütü, yeniden gündeme geldiği belirtilen LGBTİ+ karşıtı yasa girişimlerine karşı ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, LGBTİ+'ları ve hak savunucularını hedef alan herhangi bir yasa teklifinin sunulmaması ve kabul edilmemesi çağrısı yapıldı.

11. Yargı Paketi'nde yer aldığı ancak kamuoyundaki tepkiler üzerine son anda çıkarıldığı belirtilen düzenlemelerin bu kez ayrı bir yasa tasarısı olarak gündeme getirileceğine ilişkin iddialar üzerine, Eşitlik İçin Yan Yana Platformu'nun çağrısıyla 160 kurum ortak metne imza attı.

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10. ve 11. Yargı Paketleri'ne eklenmek istenen ve LGBTİ+'ları düşmanlaştıran düzenlemeler, kolektif dayanışmamızın da katkısıyla geri çekildi. Şimdi ise benzer bir düzenlemenin; LGBTİ+'lara ve LGBTİ+ hak savunucularına hapis cezaları içeren ve uygulamada zaten zorlaştırılan cinsiyet uyum süreçlerini daha da kriminalize edecek ayrı bir yasa tasarısı olarak gündeme getirileceği konuşuluyor."

'Eşitlik İçin Yan Yana' diyen sivil toplum örgütleri olarak çağrımızı yineliyoruz: LGBTİ+'ları ve hak savunucularını suçlu ilan eden hiçbir yasa teklifi sunulmamalı ve kabul edilmemelidir.

Bu girişimler, on yılı aşkın süredir insan hakları ihlallerine yol açan baskı politikalarının bir devamıdır. 17 Mayıs Derneği başkanı ve Genç LGBTİ+ Derneği yöneticilerine açılan davalar, yine Genç LGBTİ+ Derneği hakkında kapatma kararı verilmesi, ifade özgürlüğünün 'müstehcenlik' suçlamasıyla hukuksuzca kısıtlanması, sosyal medyada nefret söylemiyle hedef gösterilerek yapılan tutuklamalar ve fiilen engellenen cinsiyet uyum süreçleri; bu sistematik saldırıların yakın zamandaki örnekleridir.

İmzacı sivil toplum ve insan hakları örgütleri olarak, insan onuruna yaraşır, özgür ve güvenli bir hayatın herkesin hakkı olduğunu savunuyor; basına yansıyan bu ve benzeri yasa değişikliği önerilerine bu kez de kararlılıkla karşı çıkıyoruz. LGBTİ+ haklarını korumaya devam edeceğiz; yan yanayız ve birlikte güçlüyüz!"

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

