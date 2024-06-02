LGS Birinci Oturumu Başladı, Veliler Çocuklarını Bekliyor

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Murat SOLAK/ İSTANBUL, LİSELERE Geçiş Sınavı'nın (LGS) birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Öğrenciler sınavda ter dökerken veliler ise okul bahçesi dışında çocuklarını bekledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Öğrenciler ve aileleri sınavdan saatler önce Maltepe'deki Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önüne geldi. Öğrenciler gerekli belgeleriyle sınava girecekleri okula giriş yaptı. Çocuklarını öperek sınava uğurlayan veliler ise okul bahçesi dışında sınavın bitmesini bekledi. Kimi veliler çocuklarını beklerken Kuran-ı Kerim okudu kimileri de heyecanla bahçe dışında çocuklarını beklemeye devam etti.

" BİZ DE HEYECANLIYIZ ÇOCUKLAR DA HEYECANLI"

Öğrenci velisi Gülten Köse, "Bütün çocuklara başarılar diliyorum. Emek verdiler. Biz de heyecanlıyız, çocuklar da heyecanlı. Hazırlıklı geldik, bekliyoruz çocuklarımızı. Bütün hepsine başarılar diliyoruz"dedi.

Sınava girmek üzere bekleyen Deniz Serin, " İyi hazırlandım. Anadolu ya da Meslek Lisesi'nde okumayı düşünüyorum. Heyecanlıyım." diye konuştu. Anne ioğlunun heyecanlı olduğunu söylerken, baba Celal Serin ise, " Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. İnşallah herkesin gönlüne göre olur. Bekleyeceğiz sonuçları." dedi.

Çocuğunu sınava getiren Gökçe Doğan ise, "25 yıl önce ben bu okuldan mezun oldum. Burada sınava girecek oğlum. Dualarımız onlar için. Emek verdiler. Rabbim emek veren bütün çocuklarımıza kolaylık versin. "dedi.Birinci oturumun bitmesinin ardından sınava ara verilecek.

Aranın verilmesinin ardından saat 11.30'da sınavın ikinci oturumu başlayacak. Liselere geçiş sınavı saat 12.50'de sona erecek.