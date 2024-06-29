LGS'de tam puan alan Bolulu öğrenci Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
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LGS'de tam puan alan Bolulu öğrenci Türkiye birincisi oldu

Bolu'da yaşayan Aras Kadir Deveci, Liselere Geçiş Sistemi Merkezi sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Deveci, düzenli çalışmanın başarısının sebebi olduğunu belirtti ve ileride uzayla ilgili meslekler yapmak istediğini söyledi.

29.06.2024 00:34
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LGS'de tam puan alan Bolulu öğrenci Türkiye birincisi oldu

BOLU - Liselere Geçiş Sistemi'ne katılan ve tüm soruları doğru cevaplayan Bolulu Aras Kadir Deveci Türkiye birincisi oldu.

2 Haziran'da 1 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencinin başvurusuyla gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi Merkezi sınavının sonuçları belli oldu. Heyecanla sonuçlarını bekleyen öğrenciler, puanını öğrenmek için sisteme giriş yaptı. Bu heyecanı yaşayan Aras Kadir Deveci, girdiği sınavda tüm soruları doğru cevaplayıp 500 tam puan alan 352 öğrenciden biri oldu. Asuman-Resul Deveci çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Aras, ailesi ile birlikte Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın konuğu oldu. Bolu Valiliği'nde ağırlanan Aras Kadir Deveci'ye hediye takdim edilerek başarılarının devamı dilendi.

Sınavdaki başarısının sebebinin düzenli çalışmak olduğunu söyleyen Aras Kadir Deveci, "Başarımı düzenli çalışmaya borçluyum. Derslere fazla çalışmadım ama programıma uydum. Programım hiçbir zaman eksik olmadı. İleride uzayla ilgili meslekler yapmak istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel LGS'de tam puan alan Bolulu öğrenci Türkiye birincisi oldu - Son Dakika

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