LGS Öğrencileri İçin Nüfus Müdürlükleri 2 Haziran'da Açık Olacak - Son Dakika
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LGS Öğrencileri İçin Nüfus Müdürlükleri 2 Haziran'da Açık Olacak

LGS Öğrencileri İçin Nüfus Müdürlükleri 2 Haziran\'da Açık Olacak

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerin ihtiyaç duyacakları belgeleri alabilmesi amacıyla, nüfus müdürlükleri 2 Haziran'da açık bulundurulacak. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, LGS sınav merkezi olan il ve ilçelerdeki nüfus müdürlüklerinin 2 Haziran Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında hizmet vereceği belirtildi. Öğrencilerin vakit kaybı yaşamamaları için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz ederek ebeveynleriyle birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

31.05.2024 13:59
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerin ihtiyaç duyacakları belgeleri alabilmesi amacıyla, nüfus müdürlükleri 2 Haziran'da açık bulundurulacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, LGS dolayısıyla sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlüklerinin 2 Haziran Pazar günü 07.00-10.00 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi.

Öğrencilerin vakit kaybı yaşamamaları için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz ederek ebeveyni ile müracaat etmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

LGS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS Öğrencileri İçin Nüfus Müdürlükleri 2 Haziran'da Açık Olacak - Son Dakika

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