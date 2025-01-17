LGS Öğrencilerine Motivasyon Semineri - Son Dakika
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LGS Öğrencilerine Motivasyon Semineri

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Diyarbakır'da LGS öğrencilerine yönelik motivasyon ve eğitim semineri düzenlendi.

17.01.2025 09:58
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LGS öğrencilerine motivasyon ve eğitim semineri yapıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Final Eğitim Kurumları LGS sınavına girecek öğrencilerine motivasyon ve eğitim semineri düzenledi.

Diyarbakır Final Eğitim Kurumları tarafından yüzlerce öğrenciye LGS sınavına hazırlık, motivasyon ve eğitim semineri verdi. Seminere katılan yüzlerce öğrenci hem stres attı hem de eğlenceli vakit geçirdi. Semire katılan ve sunum yapan Dr. Öğretim Üyesi İsmet Kaya öğrencilerle keyifli dakikalar geçirdi. Kaya, öğrencilerin sınava nasıl hazırlanması gerektiğini slayt gösterileriyle, oyunlarla ve şarkılarla anlattı.

Diyarbakır Final Eğitim Kurumları Müdürü Sedat Yılmaz seminerin amacının kalan süreçte çocukların LGS'ye iyi bir hazırlık süreci yaşamasın istediklerini ve bu süreci en iyi nasıl değerlendirebilecekleri değerlendirdiklerini söyledi. Yılmaz, "Final Eğitim Kurumlarının çocuklara yönelik yani sınava hazırlık düzeyinde hem YKS hem LGS anlamında çocuklara her zaman etkinlikleri oluyor ve bunlar devam edecek" dedi.

Diyarbakır Final Eğitim Kurumlarında yönetici olan ve aynı zamanda edebiyat öğretmeni olan Eyüp Yüksel buradaki öğrenciler ile ağustos ayından beri çalıştıklarını söyledi. Yüksel, "Öğrencilerimizin yorulduğunu ve motivasyonlarının düştüğünü düşündüğümüzden dolayı bir ara gaz vermek düşüncesi ile Dr. İsmet Kaya ile böyle bir çalışma planladık. Hem yarı yıl tatilini hem de sonrasında kalan vaktimizi daha verimli geçirebilmek için motivasyon semineri düzenledik" şeklinde konuştu.

LGS Öğrencilerine Motivasyon Semineri
Kaynak: İHA

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