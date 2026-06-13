LGS Sınavı Heyecanı Trabzon ve Çevresinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

LGS Sınavı Heyecanı Trabzon ve Çevresinde

LGS Sınavı Heyecanı Trabzon ve Çevresinde
13.06.2026 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon ve çevresinde 24 bin 875 öğrenci LGS sınavına katıldı, veliler okul önlerinde bekledi.

Trabzon, Bayburt, Rize, Ordu, Giresun ve Artvin'de Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 140 okulda 24 bin 875 öğrenci katıldı.

Trabzon'da LGS'ye girecek öğrenciler, aileleriyle sınavların düzenleneceği okullara geldi.

Öğrenciler, kimlikleri ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı. Aileler ise okulların çevresinde çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

Öte yandan, sınav için Cumhuriyet Ortaokulu'na gelen bir kız öğrencinin, yanlış okula geldiğini fark etmesi üzerine okul önünde bekleyen bir veli tarafından sınava gireceği Cudibey Ortaokulu'na ulaştırıldığı görüldü.

Velilerden Şükriye Yılmaz, AA muhabirine, öğrencinin sınava yetiştiğini belirterek "Ailesine ulaşamadık. Buralarda aileyi arayıp bulana kadar biz bir öğretmen arkadaşın arabasıyla götürdük ve geldik. Sınava yetişti. Biraz ağladı ama sakinleştirdik, 15 dakikada erken girdi sınava." diye konuştu.

Trabzon'da 18 ilçedeki 47 okulda 9 bin 416 öğrenci sınav heyecanı yaşadı.

Bayburt Ortaokulu ve Bayburt Lisesi'nde sınava girecek olan öğrenciler de velileriyle birlikte sabah saatlerinde okullara geldi.

Görevli polisler, kimlik ve giriş belgelerini kontrol ettikleri öğrencileri okullara aldı.

Okul çevresinde yoğunluk oluşturan bazı velilerin Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü.

Bayburt il genelinde 7 okulda 876 öğrenci sınava katıldı.

Rize il genelindeki sınav 17 okuldaki 172 salonda gerçekleştirildi. 2 bin 935 öğrencinin katıldığı sınavın sakin ve sessiz bir ortamda yapılması için görevliler okul bahçesinde bekleyen velileri dışarı çıkardı.

Ordu genelinde 6 bin 667 öğrenci sınava girdi.

Sabah saatlerinde sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler, evrak kontrolünün ardından okullara alındı.

Çocuklarına başarı dileyen veliler, okul çevresinde yoğunluk oluşturdu.

Giresun'da il genelinde 27 okulda 3 bin 770 öğrenci sınav heyecanı yaşadı.

Aileleriyle okulların önüne gelen öğrenciler, kontrollerin ardından okullara alındı.

Veliler okul çevrelerinde yoğunluk oluşturdu, araçların rahatsızlık vermemesi için polis ekipleri önlem aldı.

Artvin'de 1211 öğrenci, 10 okuldaki 82 salonda sınava girdi.

Sabah saatlerinde sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler, kimlik ve sınav girişi belgelerinin kontrollerinin ardından içeri alındı.

Çocuklarıyla sınav merkezlerine gelen birçok veli ise okul çevresinde çocuklarını bekledi.

Polis ekipleri de okul çevrelerinde güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Giresun, Bayburt, Trabzon, Eğitim, Güncel, Artvin, Ordu, Rize, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS Sınavı Heyecanı Trabzon ve Çevresinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Doğan’ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı Evinden neler çıktı neler Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı 19 yaşındaki genç kız kararını verdi Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
Abdallar’dan A Milli Takım’a Dünya Kupası marşı Abdallar'dan A Milli Takım'a Dünya Kupası marşı
Yaz Sıcağında Güneşten Korunma Uyarısı Yaz Sıcağında Güneşten Korunma Uyarısı
Çıralı’daki 52 yıllık soruna yasal çözüm Çıralı'daki 52 yıllık soruna yasal çözüm
Mezdeke Aynur’un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı
Dervişoğlu’ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil Dervişoğlu'ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil
Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi
Yüreklerin ağza geldiği an: İki kız kardeş son anda kurtarıldı Yüreklerin ağza geldiği an: İki kız kardeş son anda kurtarıldı
Otokoç’a silahlı saldırıda 5 kişi tutuklandı Otokoç'a silahlı saldırıda 5 kişi tutuklandı

11:43
Avustralya’dan Türkiye’yi kızdıran sözler Milli Takım’dan anında yanıt geldi
Avustralya'dan Türkiye'yi kızdıran sözler! Milli Takım'dan anında yanıt geldi
11:14
Dünya Kupası’nda büyük kriz Kane’in kramponları bile çalındı
Dünya Kupası'nda büyük kriz! Kane'in kramponları bile çalındı
11:12
16 yıl sonra çözüldü Yeni doğan bebeği öldürenler annesi ve teyzesi çıktı
16 yıl sonra çözüldü! Yeni doğan bebeği öldürenler annesi ve teyzesi çıktı
11:04
Naci Görür’den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
10:15
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi
10:13
Mansur Yavaş’ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek
Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek
10:03
Maçtan çok onlar konuşuluyor Dün geceyi sallayan ikili
Maçtan çok onlar konuşuluyor! Dün geceyi sallayan ikili
09:46
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi
09:46
Yıllık izin hesabı sil baştan Artık o günler dahil edilemeyecek
Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
09:42
LGS’ye dakikalar kala kriz Öğrencileri okul bahçesine almadılar
LGS'ye dakikalar kala kriz! Öğrencileri okul bahçesine almadılar
08:28
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 11:56:57. #7.12#
SON DAKİKA: LGS Sınavı Heyecanı Trabzon ve Çevresinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.