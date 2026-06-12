LGS Sınavı için Hazırlıklar Tamamlandı - Son Dakika
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LGS Sınavı için Hazırlıklar Tamamlandı

LGS Sınavı için Hazırlıklar Tamamlandı
12.06.2026 12:48
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LGS sınavı öncesi hazırlıklar yapıldı, öğrencilere beslenme paketleri sağlandı. Sonuçlar 10 Temmuz'da.

LİSELERE Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde sınav merkezlerinde hazırlıklar tamamlandı.

LGS sınavının yapılacağı sınav merkezlerinden biri olan Ankara Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'nde, öğrencilerin sınava rahat ve güvenli bir ortamda girebilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı. Sınav salonları ve ortak kullanım alanları temizlenirken; öğrenciler için sınıflardaki masalara su ile kuru meyveli yulaf bar, ceviz ve kuru üzümden oluşan beslenme paketleri yerleştirildi. Görevliler, sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması için son kontrollerini gerçekleştirdi.

SONUÇLAR 10 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre; bu yıl LGS merkezi sınavına 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu. İki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu saat 11.30'da başlayacak. Öğrenciler, sözel ve sayısal alanlardan oluşan toplam 90 soruyu yanıtlayacak. Öte yandan sınav güvenliğinin artırılması amacıyla sınav binalarında yapay zeka destekli kamera sistemleri de kullanılacak. LGS sonuçları, 10 Temmuz'da açıklanacak.

Kaynak: DHA

Eğitim, Güncel, Yaşam, LGS, Son Dakika

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